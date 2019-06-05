Экс-министр Крыма времен Януковича собрался на выборы в Раду

Могилев намерен стать депутатом парламента / Фото: ark.gov.ua

Бывший министр внутренних дел Украины, экс-член Партии регионов и глава Совета министров Крыма времен Виктора Януковича Анатолий Могилев официально заявил о намерении баллотироваться в депутаты Верховной Рады на внеочередных парламентских выборах.

В Facebook Могилев заявил, что намерен возглавить список политической партии Независомость.

"Парламент должен избираться народом на честных выборах и работать в интересах народа. Депутаты не должны просиживать на "мальдивах" и "ривьерах", пока в стране не соблюдается принцип верховенство права, а старики считают копейки на хлеб. Власть должна перестать красть и обманывать. Пока на Востоке гибли и попадали в плен наши ребята, сражаясь за свою страну, власть строила коррупционные схемы в "оборонопроме", - сделал заявление бывши крымский чиновник.

Однако в реестре политических партии Министерства юстиции политсила Независимость не зарегистрирована.

Друзья, я принял решение участвовать во внеочередных парламентских выборах и возглавить список партии Незалежність. Політична партія! Парламент должен избираться народом на честных выборах и работать в интересах народа. Депутаты не должны просиживать на "мальдивах" и "ривьерах", пока в стране не соблюдается принцип верховенство права, а старики считают копейки на хлеб. Власть должна перестать красть и обманывать. Пока на Востоке гибли и попадали в плен наши ребята, сражаясь за свою страну, власть строила коррупционные схемы в "оборонопроме". Экономика государства должна работать не на кучку олигархов, а на благо каждого гражданина и развитие всей страны. Нищенские заплаты и пенсии, которые дают возможность не жить, а выживать должны стать постыдной историей. Мы не хотим, чтобы украинцы уезжали, часто безвозвратно на заработки, бросая свои семьи. Мы должны работать и жить на своей земле, получая достойную оплату и создавая лучшее будущее для своей страны. Мы хотим, чтобы образование и медицина были мощным фундаментом национального благополучия, здоровья и развития страны. И чтобы наконец в Украине появились настоящие дороги. Не с ямочным ремонтом и до первого дождя, а безопасные для автомобилистов и пешеходов. Мы хотим, чтобы преступления были расследованы, а виновные несли наказание. Независимо от чина и ранга. Чтобы на улицах перестали убивать активистов, журналистов и политиков, а те, кто создавали и воровали на коррупционных схемах – сели в тюрмы! Мы хотим, чтобы профессия судьи давалась не как привилегия, а как результат тяжелого труда по совести, с ответственностью за фундамент правового государства. Мы хотим, чтобы люди в погонах достойно выполняли свой долг, защищали граждан и безопасность государства точно зная, что государство не предаст их. Мы хотим, чтобы те, кто позорно сдали Крым своим преступным бездействием ответили за это. Мы хотим, чтобы на Донбассе перестала литься кровь, а на улицы его городов вернулась мирная жизнь. Мы хотим, чтобы богатая ресурсами и талантливыми людьми Украина перестала нищенствовать и жить в беззаконии. А для этого надо, чтобы во власть выбирали профессиональных государственных менеджеров. С нами силовики и медики, предприниматели и работники образования – все, кто знает, что такое государственный подход, долг и честь. #NZ, #NezalezhnistParty Опубликовано Анатолий Могилев Вторник, 4 июня 2019 г.

Как известно, в 2015 году тогдашний губернатор Луганской области Геннадий Москаль обвинил бывшего главу Совета министров Крыма Анатолия Могилева в том, что он помогал России захватить полуостров.

Позже Могилев признал, что накануне аннексии встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Напомним, ранее Могилев заявлял, что в аннексированный Россией полуостров Крым, чьи жители ныне страдают от нехватка питьевой воды, властям Украины стоит за деньги наладить ее поставки.