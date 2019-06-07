Снижение температуры в июне: синоптики рассказали, когда спадет жара

Синоптики рассказали, когда в Украине спадет жара / 1zoom.ru

На следующей неделе в Украине дожди ожидаются, в основном, на Правобережье, сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По его данным, в центральных и южных областях осадки ожидаются небольшие, в восточных регионах — почти без осадков.

"Жарко будет на юге и востоке, а на западе и севере ожидается понижение температуры градусов на пять", — добавил Билык в комментарии Фактам.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 7 июня на западе Украины переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

Читайте такжеСиноптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пеклоНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

Читайте такжеОт испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019

7 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

Напомним, ранее синоптик предупредил о температурной аномалии в июне-2019.