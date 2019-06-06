Украину разжарит 34-градусная жара и зальют дожди с грозами - синоптик

В Украине усилится жара / УНИАН

В пятницу, 7 июня, в западных областях Украины, а также на части Одесской и Николаевской областей ожидаются дожди с грозами, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, осадки вечером в пятницу пройдут также в Харьковской и Сумской областях, а ночь на пятницу дожди с грозами пойдет в северных и центральных регионах Украины.

"Температура воздуха в Украине завтра ожидается +25 +30 градусов. На выходных жара усилится до +28 +34 градусов", - написала синоптик в Facebook.

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Диденко добавила, что в Киеве ближайшей ночью ожидается дождь с грозой, в пятницу - без существенных осадков. Температура воздуха в столице достигнет +28 градусов, а в дальнейшем может повысится до +30-ти градусов.

/ wxcharts.com

Напомним, ранее синоптик предупредил о температурной аномалии в июне-2019.