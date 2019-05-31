От африканской жары до гроз с градом: синоптик рассказала, где в Украине будет до +35 градусов

В Украине воздух прогреется до +35 градусов / paranormal-news.ru

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, в большинстве областей Украины ожидается до + 24 + 30 градусов, на западе страны - + 20 + 25 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на юге, востоке и в большинстве центральных областей дневная температура достигнет + 28 + 33 градусов, местами ожидается до + 35 градусов.

"Вообще, в субботу-воскресенье самыми жаркими в Европе будут Украины, Испания и Португалия", - подчеркнула она в Facebook.

Читайте также"Дождливые дни": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве в начале летаВместе с тем атмосферные фронты северного циклона обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, при этом грозы могут сопровождаться шквалом и градом, предупредила синоптик.

Она отметила, что в западных регионах Украины 1-2 июня осадки будут чередоваться с солнечными прояснениями.

"Ну, а все что за этой дождевой территории - сухо и жарко. Юг, Восток и значительная часть Центра", - прогнозирует Диденко.

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Она добавила, что в Киеве на выходных сохранится вероятность осадков, температура воздуха составит + 25 + 28 градусов.

/ wxcharts.com

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на начало лета.