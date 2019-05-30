Ливни, шквалы и жара: синоптик рассказала о погоде в Украине в начале лета

Синоптик рассказала о погоде в Украине в начале лета / УНИАН

В первые дни лета, 1 и 2 июня, в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 30 и 31 мая в западных и северных регионах, а также местами в центре Украины ожидаются дожди, грозы и град. На остальной территории Украины будет сухо и жарко: до +28....+32 градусов.

Она отметила, что в первые два дня лета дождей с грозами стоит ждать на западе и севере Украины, а в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. При этом дожди могут переходить в сильные ливни, возможны шквалы и град.

/ wetterzentrale.de

Синоптик также подчеркнула в своем блоге, что жара до +27...+32 градусов удержится на юге и востоке Украины, на остальной территории ожидается +19...+26 градусов.

Диденко добавила, что в начале следующей недели дожди пройдут в западных областях, периодически осадки будут доходить до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Температура воздуха 3-5 июня по Украине будет колебаться в пределах +25...+32 градусов, во время дождей +18...+24 градуса.

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По ее прогнозу, в Киеве в конце мая и в начале июня ожидаются периодические дожди и грозы. Температура воздуха в столице будет колебаться от +26 до +29 градусов.

Ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на начало лета.