От летней жары до шквалов с градом: синоптик рассказала о погоде в Украине в четверг

Украинцам пообещали грозы и град / fotokto.ru

В четверг, 30 мая, холодный атмосферный фронт принесет дожди и грозы в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой области, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила в своем Facebook, что во время гроз возможны локальные шквалы и град.

"Восточные области, южная часть и большинство центральных областей удержатся среди солнца и жары", - подчеркнула синоптик.

wetterpate.de

Читайте такжеУкраину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и градеДиденко добавила, что температура воздуха в четверг в течение дня достигнет + 25 + 32 градусов, на западе Украины похолодает до + 17 + 23 градусов.

По ее прогнозу, в Киеве 30 мая дождь и гроза более вероятны во второй половине дня, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

Отметим, что синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 29 мая в западной части страны грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

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Напомним, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины ливни спровоцировали мощное наводнение.

Ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.