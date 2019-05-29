От летней жары до шквалов с градом: синоптик рассказала о погоде в Украине в четверг

Холодный атмосферный фронт принесет дожди и грозы на запад и север Украины.
В четверг, 30 мая, холодный атмосферный фронт принесет дожди и грозы в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой области, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она предупредила в своем Facebook, что во время гроз возможны локальные шквалы и град.
"Восточные области, южная часть и большинство центральных областей удержатся среди солнца и жары", - подчеркнула синоптик.
Читайте такжеУкраину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и градеДиденко добавила, что температура воздуха в четверг в течение дня достигнет + 25 + 32 градусов, на западе Украины похолодает до + 17 + 23 градусов.
По ее прогнозу, в Киеве 30 мая дождь и гроза более вероятны во второй половине дня, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.
Отметим, что синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 29 мая в западной части страны грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).
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Напомним, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины ливни спровоцировали мощное наводнение.
Ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.