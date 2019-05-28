"Будет лето": синоптик дала жаркий прогноз по Украине

На большей части Украины 29 мая будет лето, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в среду, 29 мая, будет лето — температура достигнет отметки в +31 градус.

В большинстве областей страны будет сухая и солнечная погода, только на западной части опять ожидается непогода и температура будет ниже, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в среду прогнозируется сильный ветер — порывы могут достигать скорости 15-20 м/с, а в четверг, 30 мая, ветер ослабнет.

"В Украине завтра, в среду, — лето! Днем температура воздуха покажет +26…+31 градус. В большинстве областей будет сухо и солнечно", — отметила синоптик.

Диденко добавила, что 29 мая на западе Украины снова будут кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы. "...температура воздуха на западе ожидается ниже — +21…+24 градуса", — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины ливни спровоцировали наводнение, было подтоплено много домохозяйств.

Напомним, в Украинском гидрометцентре предупреждали, что 28 мая в западных областях нашей страны будут грозы, а местами — град. В Гидрометцентре прогнозировали, что на Закарпатье и в Карпатах будут значительные дожди.