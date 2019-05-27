"Грозы, град, сильный ветер": ряду областей Украины и Киеву "светят" погодные неприятности

Во вторник в ряде областей Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украинском гидрометцентре предупредили, что во вторник, 28 мая, в западных областях нашей страны будут грозы, а местами — град.

На Закарпатье и в Карпатах прогнозируются значительные дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в Киеве во вторник скорость ветра усилится до 15-24 м/с.

"28 мая в западных областях — грозы, местами — град…; днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с", — спрогнозировали в Гидрометцентре.

Во вторник в ряде областей Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины ливни спровоцировали наводнение, было подтоплено много домохозяйств.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 28 мая в Киеве днем будет солнечная погода, температура составит +26…+29 градусов. Позже в Укргидрометцентре предупреждали, что в конце мая в столице испортится погода.