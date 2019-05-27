В Киеве в конце мая испортится погода — синоптики

В Киеве в конце мая немного похолодает и будут дожди, спрогнозировали синоптики / УНИАН

В Украинским гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 29 мая, в Киеве будет сухая погода, максимальная температура днем составит +28 градусов.

В столице в последние дни мая — в четверг и пятницу, 30-31 мая, немного похолодает, ожидается дождь с грозой, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в среду ночью температура составит +14…+16, днем — +26…+28 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность.

В Киеве в конце мая немного похолодает и будут дожди, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

В Укргидрометцентре добавили, что в четверг ночью преимущественно без осадков, а днем — дождь, прогнозируется гроза. Ночная температура может составить +15…+17, а дневная — +25…+27.

В Киеве в конце мая немного похолодает и будут дожди, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

В пятницу днем и ночью ожидаются дожди, возможна гроза. Ночью температура прогнозируется +15…+17, а днем воздух может погреться до отметок в +21…+23 градуса.

В Киеве в конце мая немного похолодает и будут дожди, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 28 мая в Киеве днем будет солнечная погода, днем температура составит +26…+29 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.