Синоптик предупредила украинцев о важном погодном нюансе

Диденко рассказала, когда ожидается похолодание в Украине.
Погода на завтра, 28 мая, будет по-летнему жаркой в большинстве областей Украины: днем ожидается до +25-30 градусов.
Кратковременные дожди с грозами прогнозируются лишь на западе стране. Там будет прохладнее – до +23-27 градусов днем, рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Важный нюанс завтрашнего дня – южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части). Возьмите это во внимание", – написала она у себя в Telegram.
Аналогичная синоптическая ситуация ожидается и в среду, 29 мая.
Погода в Киеве 28 мая выдастся сухой, солнечной и жаркой – до +26-29 градусов днем. Будет много пыли из-за сильного южного ветра, предупредила Диденко.
Когда ожидается похолодание в Украине
30-31 мая погода в Украине изменится: снова вернутся дожди. К концу этой недели похолодание придет на запад страны, а уже со следующего понедельника распространится на большинство областей.
Накануне синоптик Наталья Диденко предупредила, что со среды-четверга ветер усилится. С 30 мая нас ожидает новая порция дождей, а после 1 июня – ощутимое похолодание.
Перед этим синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета. В середине июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание.