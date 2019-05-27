Синоптик предупредила украинцев о важном погодном нюансе

В Украину идет жара / Фото: Reuters

Погода на завтра, 28 мая, будет по-летнему жаркой в большинстве областей Украины: днем ожидается до +25-30 градусов.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются лишь на западе стране. Там будет прохладнее – до +23-27 градусов днем, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Важный нюанс завтрашнего дня – южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части). Возьмите это во внимание", – написала она у себя в Telegram.

Аналогичная синоптическая ситуация ожидается и в среду, 29 мая.

Погода в Киеве 28 мая выдастся сухой, солнечной и жаркой – до +26-29 градусов днем. Будет много пыли из-за сильного южного ветра, предупредила Диденко.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 28 мая

Когда ожидается похолодание в Украине

30-31 мая погода в Украине изменится: снова вернутся дожди. К концу этой недели похолодание придет на запад страны, а уже со следующего понедельника распространится на большинство областей.

Накануне синоптик Наталья Диденко предупредила, что со среды-четверга ветер усилится. С 30 мая нас ожидает новая порция дождей, а после 1 июня – ощутимое похолодание.

Перед этим синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета. В середине июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание.