Синоптики пообещали украинцам в понедельник теплую, но дождливую погоду с грозами

Украинцам пообещали теплую, но дождливую погоду / УНИАН

В понедельник, 27 мая, в Украине ожидается теплая погода, днем воздух прогреется до 28 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завершающий весенний понедельник начнется в Украине летней погодой. Температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет 23-28 градусов. Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при 13-18 градусах. Разве что на западе ночью будет свежее, 10-15 тепла", - написала она в Facebook.

По ее прогнозу, дожди, хотя небольшие и местами, вероятные только в северной части, на Волыни, в Ровенской и Винницкой областях. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится.

/ wxcharts.com

Диденко подчеркнула, что в Киеве понедельник предполагается очень теплым, до 25-27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

В столице во вторник-среду существенно усилится ветер, сохранится теплая, до жары, погода. С 30 мая вероятность дождей увеличится, а после 1 июня начнется ощутимое похолодание, добавила она.

Читайте такжеПогодные сюрпризы после Пасхи: синоптик предупредила украинцев о майских морозахКак сообщает Укргидрометцентр, 27 мая по всей Украине ожидается переменная облачность.

В западных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +21...+27 градусов.

На севере страны ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23...+28 градусов.

В центральных регионах днем также возможны кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +8..+15 градусов, днем + 22..+28 градусов.

На востоке страны осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.

Читайте такжеДожди со снегом и морозы в мае: синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны

В то же время в южных областях температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем + 23...+29 градусов.

27 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем+24…+26 градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в Украине в конце весны.