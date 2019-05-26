Грозы, ливни и 30-градусная жара: синоптики рассказали о погоде в конце весны

В мае столбики термометров поднимутся выше 30° / УНИАН

27 и 28 мая в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем 27 мая в западных, северных и центральных областях местами будет кратковременный дождь и гроза, рассказали в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 28 мая в западных областях ожидаются грозовые дожди, в Карпатском регионе местами значительные дожди. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18°, 27 мая в западных областях 8-13°; днем в Украине 24-29°, пишет Укринформ.

Читайте такжеПогодные сюрпризы после Пасхи: синоптик предупредила украинцев о майских морозах29 мая во западных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами значительные. 30 мая местами небольшой дождь; температура ночью 11-16°, Днем 29 мая 20-25°, 30 мая 17-22°.

На остальной территории преимущественно без осадков, лишь днем 30 мая в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в центральных и восточных областях до 31°.

На 27-28 мая в столице и области переменная облачность. Без осадков, лишь днем 27 мая местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

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29-30 мая преимущественно без осадков, лишь днем 30 мая местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.