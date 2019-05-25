В Украине объявили штормовое предупреждение: синоптики предупредили о грозах и ливнях

Украину накроют ливни и шквалы / fotokto.ru

В воскресенье, 26 мая, в ряде регионов Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий.

По данным Укргидрометцентра, на Левобережье, а днем и местами в западных областях страны пройдут грозы.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности І степени - желтый.

На остальной территории страны осадков не ожидается, говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

В то же время по прогнозу синоптика Натальи Диденко, все выходные в Украине будет сохраняться неустойчивая погода.

Читайте такжеПогодные сюрпризы после Пасхи: синоптик предупредила украинцев о майских морозах"Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах шквальное усиление ветра и град. Только в воскресенье на правобережной Украине будет больше прояснений, чем дождей. Местами небольшие осадки останутся, но их интенсивность уменьшится. Только на востоке остается высокая вероятность сильных ливней. Температура воздуха существенно не изменится: +20-26, а местами при прояснениях до +27. А вот в западной части Украины будет свежее: +16-22 градуса", - отметила синоптик в комментарии Апострофу.

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По прогнозу Диденко, на выходных будет мокро и в Киеве. В воскресенье в столице местами дожди, возможно, с грозой. Температура воздуха от +24 до +27 градусов.

Прогноз погоды на 26 мая / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.