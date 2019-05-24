Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде

В Украине ожидаются грозы / vk.com/typical_cherkassy

В субботу и воскресенье, 25-26 мая, в Украине дневная температура составит +20 +26 градусов, на Западе – +16 +22 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Вместе с тем она предупредила, что сохраняется вероятность дождей с грозами, а также шквалов и града. В то же время в воскресенье на Правобережье ожидаются прояснения.

Синоптик подчеркнула, что 25 мая в Киеве ожидаются дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град. 26 мая - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23 +25 градусов.

/ wetteronline.de

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, в субботу, 25 мая, в Украине ожидаются дожди с грозами.

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Завтра ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди. Ветер южный с переходом на Правобережье в северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами порывы и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°.

/ ukrgmc.official

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.