Грозы, шквалы и град: синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся дожди

В Украине прогнозируются дожди / УНИАН

В пятницу, 24 мая, в Украине сохранится теплая погода, однако ожидаются осадки, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, влажная погода с грозами, местами со шквалами и градом охватит большинство областей.

"Это не означает, что будет лить, как в тропиках, день и ночь, солнце также порадует, однако зонты возьмите и грозу переждите в безопасном месте", - пишет синоптик на своей странице в Facebook.

/ wetter3.de

Она отметила, что температура воздуха днем достигнет +21 +27 градусов, на Западе ожидается до +17 +23 градусов.

Диденко прогнозирует в Киеве в пятницу дожди с грозами, столбики термометров поднимутся до +25 +26 градусов.

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В то же время в своем блоге на opinionua.com она подчеркивает, что 26 мая в северных областях, 27 мая - в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, существенные осадки маловероятны, температура воздуха в течение ближайших дней не будет испытывать особых изменений, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +20 +25 градусов, на западе – + 16 + 21 градусов.

28-29 мая восточная часть Украины очистится от влажных облаков, там будет царить солнечная погода с температурой воздуха +21 +27 градусов, пишет синоптик.

В южных и центральных регионах страны сохранится сухая погода, только в Одесской области местами возможен небольшой дождь.

/ wetterzentrale.de

"А вот на западе и севере во вторник-среду снова очередной атмосферный фронт принесет дожди, грозы и понижение температуры воздуха. В западных областях 29 мая похолодает до +10 +16 градусов", - предупредила Диденко.

По ее прогнозу, в Киеве до конца недели удержится влажная воздушная масса: осадки будут чередоваться с сухой погодой, а в воскресенье, 26 мая, вероятность дождя уменьшится.

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"В понедельник, 27 мая, в столице будет преобладать солнечная погода. Однако во вторник, 28 мая, в Киев поступит очередная порция дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +22 до +25 градусов", - добавила синоптик.

В то же время по прогнозу замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталии Голени, в начале следующей недели в Украине будет неустойчивая погода с кратковременными дождями.

"Но к 30−31 мая в Украине должна установиться зона высокого давления и осадки прекратятся. Значительные изменения температурного режима пока не прогнозируются", — рассказала она Фактам.

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.