Синоптики рассказали, где в Украине ждать 30-градусной жары

В Украине в пятницу воздух прогреется до +30 градусов. / УНИАН

В пятницу, 17 мая, в Украине ожидается теплая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на юге и востоке страны воздух прогреется до +26 +30 градусов.

"В течение дня на остальной территории +20 +26 градусов", - написала синоптик в Facebook.

Диденко подчеркнула, что периодические дожди ожидаются по всей территории Украины, кроме южных регионов, Сумской и Харьковской областей.

Она добавила, что в Киеве в пятницу прогнозируется дождь с грозой, температура воздуха от +24 до +26 градусов.

/ wetterzentrale.de

"Грейтесь на здоровье", - добавила Диденко.

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Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 17 мая в Украине ожидается от +15 градусов в Карпатах, до +30 градусов на юге страны. Осадки ожидаются лишь в западных регионах.

Прогноз погоды на 17 мая / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.