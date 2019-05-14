"Уже лето": синоптик рассказала, где в Украине ждать палящего солнца и ливней с грозами

На Востоке и Юге Украины температура может подскочить до +28 градусов / sunhome.ru

В среду, 15 мая, в Украине дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, а также на севере Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дожди ожидаются от небольших до кратковременных ливней, при этом на Востоке, в Центре и на Юге сохранится солнечная погода без осадков, локальные дожди "могут задеть" Винницкую и Одесскую области.

"На Востоке и на Юге столбики термометров могут достигнуть +24 +28 градусов. А это уже – лето", - подчеркнула синоптик в Facebook.

/ wetteronline

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На остальной территории Украины также ожидается температурный комфорт - в течение дня +20 +25 градусов. На Западе - +17 +23 градуса.

В Киеве 15 мая местами ожидаются дожди с грозами, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов.

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.