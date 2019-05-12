"Сухая и солнечная погода": синоптик рассказала, когда прекратятся дожди

В Украине 13 мая ожидается теплая погода с осадками / fotokto.ru

В понедельник, 13 мая, в Украине ожидается теплая погода с осадками, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, температура воздуха будет от +19 до +24 градусов.

В Киеве прогнозируется солнечная погода, однако местами вероятен дождь с грозой, столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.

"В столице вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть наконец преимущественно сухой и солнечной", - добавила Диденко.

/ wetteronline

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 13 мая в Украине ожидаются дожди.

В центре Украины ливни ночью и днем при температуре +10...+12 градусов ночью и жаркими +20...+22 днем.

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Температура воздуха в западных и северных областях ожидается от +9 до +11 ночью и +19...+22 днем.

В центральных и восточных - немного теплее - от +21...+24 днем и +9...+13 ночью, и на юге от +9 до +12 градусов, днем +19...+22.

Прогноз погоды на 13 мая / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.