Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать ливней с грозами

12 мая по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются осадки.
В Украине в ближайшее время сохранится влажная погода. Ожидаются дожди с грозами, местами осадки будут чередоваться с прояснениями, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Она прогнозирует, что в воскресенье, 12 мая, в большинстве областей Украины днем столбики термометров покажут +18 +24 градуса, в Крыму и Одесской области +15 +20 градусов.
Диденко подчеркнула, что в Киеве ожидаются периодические дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем - +18 +20 градусов, ночью от +10 до +13 градусов.
Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 12 мая, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются осадки.
В центральных областях температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус, тогда как в западных +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса и кратковременные ночные осадки.
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На востоке ночью +6…+12 градусов, днем +19…+24 градуса, а на севере ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.
На юге ожидаются +6…+11 градусов, ночью и +17…+23 градуса днем. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с по всей Украине.
Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.