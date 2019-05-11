Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать ливней с грозами

В Украине ожидаются осадки / ukrgmc.official

В Украине в ближайшее время сохранится влажная погода. Ожидаются дожди с грозами, местами осадки будут чередоваться с прояснениями, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она прогнозирует, что в воскресенье, 12 мая, в большинстве областей Украины днем столбики термометров покажут +18 +24 градуса, в Крыму и Одесской области +15 +20 градусов.

Диденко подчеркнула, что в Киеве ожидаются периодические дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем - +18 +20 градусов, ночью от +10 до +13 градусов.

/ wxcharts.com

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 12 мая, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются осадки.

/ wetter3.de

В центральных областях температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус, тогда как в западных +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса и кратковременные ночные осадки.

Читайте также"Морозный и снежный май": синоптик рассказала о новых погодных сюрпризах

На востоке ночью +6…+12 градусов, днем +19…+24 градуса, а на севере ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

Прогноз погоды на 12 мая

На юге ожидаются +6…+11 градусов, ночью и +17…+23 градуса днем. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с по всей Украине.

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.