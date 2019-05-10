Синоптик рассказала, когда Украину накроют новые дожди с грозами

В Украине вскоре снова установится дождливая погода / fotokto.ru

Несмотря на временное прекращение осадков, в Украине вскоре снова установится дождливая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в большинстве регионов Украины 11-12 мая будет преобладать влажная погода с периодическими дождями и грозами.

"В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16 +22 градусов. Ночью будет, конечно, холоднее, + 6 + 13 градусов", - написала она в Facebook.

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Синоптик добавила, что в Киеве выходные будут отмечены периодическими дождями с грозами, дневная температура составит от +18 до + 20 градусов.

/ wetter3.de

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета.