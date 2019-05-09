"Хотим побыть тропиками": синоптик предупредила украинцев о новых дождях

В Украине прогнозируют новые осадки / donbass.ua

В пятницу, 10 мая, на большей части территории Украины ожидаются осадки, в течение дня ожидается + 13 + 18 градусов, на Западе + 10 + 15 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Очередная порция влаги придет с запада Европы", - написала она в Facebook.

По ее прогнозу, в восточных областях и на юго-востоке ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха составит до + 17 + 20 градусов.

Диденко подчеркнула, что в Киеве 10 мая прогнозируются дожди, туман, днем столбики термометров будут колебаться около + 15 + 17 градусов.

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"В дальнейшем, сколько видит синоптических глаз, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Конечно, будут прояснения, дожди не будут лить непрерывно, мы - не тропики, но, похоже, хотим ними немного побыть", - отметила синоптик.

/ metdesk.com

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, что в Украине на следующей неделе улучшение погоды не предвидится.