Сезон дождей и гроз: синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета

9 мая 2019, 09:30

В середине июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание.

Погода, молния, гроза
В Украине ожидается сезон дождей и гроз / @ukrgmc.official

На следующей неделе улучшение погоды не предвидится. Ожидается неустойчивая погода, возможны частые дожди, кое-где с грозами.

Как рассказали в Укргидрометцентре, после небольшого потепления в выходные со вторника температура немного снизится.

Как подчеркнул народный синоптик Владимир Деркач, прекращение затяжных дождей ожидается в третьей декаде мая, а относительно теплая погода в середине месяца сменится небольшим похолоданием, но к концу весны опять потеплеет.

По его прогнозу, начало лета будет отмечено небольшими осадками.

"А уже к концу первой недели июня дожди прекратятся, а температура начнет повышаться. В начале второй десятидневки столбик термометра опять чуть опустится, но через несколько дней существенно потеплеет. Дожди вероятны в конце второй-начале третьей декады июня и дальше до конца месяца (но кратковременные)", - рассказал синоптик Фактам.

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Он добавил, что умеренно теплой и сухой погодой начнется июль, однако в первой же его десятидневке снова ожидается похолодание.

"В течение месяца будут теплые, но отнюдь не жаркие дни. В середине июля возможны небольшие осадки и сильные шквалы, а в третьей декаде — частые дожди", - прогнозирует Владимир Деркач.

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, к середине мая дожди должны прекратиться, и почти до конца весны продержится сухая погода с достаточно высокой (до 30 градусов) температурой. Лишь 27−28 мая снова ожидаются осадки.

"В Украине — семь климатических зон, погода в которых может отличаться. Но эти отличия не всегда значительны. Если говорить о центральных областях, то в начале июня высоких температур ожидать не стоит — выше 20 градусов столбик термометра поднимется лишь к концу первой недели. Лето начнется небольшими дождями (2−7 и 12−13 июня), но середина июня будет сухой, с температурой до плюс 35 градусов. 16−18 июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание до 21−24 градусов тепла, которое продержится до начала июля. Небольшие осадки вероятны также в последних числах июня.

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Жара выше 30 градусов начнется к концу первой десятидневки июля и продержится до конца второй декады. Потом температура опустится на десяток градусов, но лишь на пару дней — и опять вернется жара, которая продержится почти до середины августа. Небольшие осадки вероятны в середине и конце первой, а также в конце второй декады июля и в третьей декаде августа. Во второй десятидневке августа жара спадет, и до конца лета продержится температура 20−22 градуса, а то и ниже", — добавил Горбань.

Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Украине воздух раскалится до +33 градусов.

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