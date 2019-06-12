У Зеленского рассказали, во сколько может обойтись перепись населения

Руслан Стефанчук рассказал, во сколько может обойтись пересчет украинцев / Фото: УНИАН

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что перепись населения Украины запланирована на 2020 год.

Чиновники хотят отказаться от бумажных анкет, и сделать этот процесс более современным - через смартфон или планшет, однако, по подсчетам, такое желание может обойтись в кругленькую сумму, рассказал он в интервью РБК-Украина.

"Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма - до 4 миллиардов гривен. Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте", - рассказал Стефанчук.

В декабре 2019 года пройдет тестирование переписи в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Стефанчук обьяснил, какие вопросы поможет решить пересчет украинцев.

"Все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей. Надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать. Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы – есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД (удостоверение участника боевых действий, - ред.), зато есть масса корочек УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок", - считает представитель Зеленского.

Кроме того, Стефанчук считает, что перепись поможет понять, нужно ли сокращать количество депутатов.

"Любые вопросы, связанные с представительством народа во власти, должны исходить из количества избирателей. Когда у нас на момент обретения независимости в стране было 52 миллиона людей, тогда 450 депутатов могли быть оправданы. Потому мы поднимаем вопрос о необходимости переписи населения. Мы хотим понять человеческий ресурс в Украине, и отсюда на основании европейских норм представительства вычислить оптимальное количество депутатов", - отметил Стефанчук.

Ранее в Кабмине предложили провести перепись с населения с помощью смартфона.