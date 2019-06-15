Россия вернула Украине капитана судна, задержанного в Черном море

Россия вернула Украине Виктора Новицкого / facebook.com/denisovaombudsman

Российская Федерация в пятницу, 14 июня, на административной границе Украины с захваченным Крымом передала украинской стороне капитана-украинца рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

Украинского капитана передали нашей стране на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак, говорится на странице Администрации президента Украины в Facebook.

По данным АП, капитан передан представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополь Исмаилу Халикову.

Россия вернула Украине Виктора Новицкого / facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, 4 мая 2018 года Виктора Новицкого и четырех членов экипажа судна ЯМК-0041 в Черном море задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России, его обвинили в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.

Подконтрольный оккупантам суд решил, что капитан должен находиться под стражей — украинец около полугода был в Симферопольском следственном изоляторе.

Позже — 1 ноября 2018-го — Новицкому изменили меру пресечения на подписку о невыезде, и наш соотечественник начал жить в Симферополе в съемной квартире. 14 июня 2019 года подконтрольный РФ суд решил снять ограничения на передвижения капитана.