В Крыму освободили из СИЗО капитана и двух моряков задержанного украинского судна

В Крыму освободили ранее задержанных украинских моряков / Fishnews

В аннексированном Россией Крыму из-под стражи освобожден капитан задержанного украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, а также еще два украинских моряка.

По словам "уполномоченного по правам человека в Крыму" Людмилы Лубиной, Новицкого и двух моряков, ранее задержанных за незаконное пересечение границы, выпустили из следственного изолятора № 1 Симферополя.

"Им изменена мера пресечения, которая не связана с лишением свободы", — рассказала она РБК.

Лубина добавила, что освобожденным из СИЗО изменили меру пресечения на "не связанную с лишением свободы" — на подписку о невыезде.

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Отметим, что ранее в заявлении пресс-службы уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой говорилось о том, что семерых украинских моряков якобы обменяли на семерых моряков задержанного судна "Норд".

В то же время в Государственной пограничной службе опровергли сообщение об обмене экипажа сейнера "Норд" на украинских моряков с судна ЯМК-0441.

"Сообщения, которые появились в российских средствах массовой информации, о якобы обмене семи граждан Украины, задержанных российскими пограничниками, на членов экипажа рыболовного судна "Норд", не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

В ГПСУ отметили, что российские оккупанты пытаются представить ситуацию, как обмен, который состоялся на админгранице.

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Напомним, рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд". Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).