Четыре вековых рекорда температуры: синоптик назвала дату отступления жары в Украине

Погода в Украине остается по-африкански жаркой / Фото: Reuters

Погода в Украине в ближайшие 7 дней остается по-африкански жаркой.

На прошлой неделе уже было побито четыре температурных рекорда за век. Ослабления же жары стоит ждать с 25 июня, то есть через неделю. Дольше жара задержится на юге, предупредила синоптик Наталья Диденко. Но в целом украинцам полегчает.

"Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов", — рассказала Диденко.

Погода в Украине 18 июня все еще будет жаркой – до +29+34 градусов, в западных регионах — от +25 градусов до +29 градусов.

Читайте такжеВ Минздраве посоветовали, как пережить испепеляющую жару летомСиноптики обещают локальные грозы в начале недели западу страны – при температуре +27 градусов. Кратковременные дожди могут мгновенно оборачиваться сильными ливнями и грозами. До севера дожди доберутся к четвергу.

Температурный удар на этой неделе ожидает Днепропетровскую и Запорожскую области – от +34 градусов и выше.

Погода в Киеве 18 июня жаркая – около +30 градусов. Дождь пойдет вряд ли. Ослабление жары здесь также ожидается 25 июня.

Ранее завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.