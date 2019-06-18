В Киеве пропавшего студента нашли повешенным

Жуткую находку обнаружил прохожий / Информатор

Во время прогулки в лесу Дарницкого района Киева, недалеко от станции метро Красный хутор, прохожий натолкнулся на жуткую находку.

Мужчина обнаружил разлагающийся труп, повешенный на дереве, и вызвал правоохранителей сообщает Информатор.

Парень повесился на рубашке, другим концом одежды привязавшись к ветке дерева. Рядом с ним лежали рюкзак с личными вещами и телефон.

В ходе разбирательств удалось установить личность погибшего - им оказался 19-летний студент КНУКИ, который находился в розыске с 12 июня, так как числился пропавшим без вести. Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.

Ранее в Киеве студент покончил с собой.