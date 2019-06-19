"Опасное купание": на Луганщине в больницу попали 15 детей

В Луганской области госпитализированы 15 детей / УНИАН

В Рубежном Луганской области в инфекционное отделение больницы попали 18 человек, 15 из них — дети.

Все госпитализированные, по предварительным данным, связывают заболевание с купанием в озере Песочное, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Луганщине.

В ведомстве добавили, что состояние всех больных — удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

"Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания", — отметили в полиции.

Напомним, 9 июня в селе Репужинцы Заставнивского района Черновицкой области в летнем лагере более 30 детей были экстренно госпитализированы с признаками отравления — тошнота и рвота.