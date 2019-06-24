Смерть избитого копами соратника Гриценко: Князев разогнал верхушку полиции Винницкой области

Князев уволил замглавы полиции Винницкой области / УНИАН

24 июня, после гибели соратника Анатолия Гриценко – Александра Комарницкого, которого жестоко избили копы, из полиции Винницкой области выгнали заместителя руководителя ведомства Сергея Сокиряна, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Кроме того, патрон нацполиции Украины рассказал, что отстранены также четыре руководителя.

"По моему приказу подготовлены материалы об увольнении замначальника областной полиции полковника Сокиряна с занимаемой должности и рядов Национальной полиции. Отстранены четыре руководителя… Сегодня назначен вместо полковника Сокиряна… Игорь Мандрикович, который работал руководителем управления внутренней безопасности Винницкой области… Сегодня также будет назначен и.о. руководителя полиции Винницкой области Руслан Мороз", - подчеркнул Князев.

Кроме того, отстранили от исполнения обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса на время проведения следствия.

Читайте такжеКнязев раскрыл неожиданные подробности о "копе-негодяе", которого подозревают в убийстве мальчикаДобавим, Хмельницкий городской районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста полицейскому, из-за действий которого в Виннице умер соратник Гриценко. В полиции заявляют, что Комарницкий спровоцировал конфликт с полицейским и пытался вступить с ним в схватку, а затем упал и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, ранее сообщалось, соратник Анатолия Гриценко по политической партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, жестоко избитый полицейскими в Виннице, после 12 дней в коме умер, не приходя в сознание.