Умер жестоко избитый полицейскими соратник Гриценко

Александр Комарницки умер после продолжительной комы / Фото: Facebook/Анатолий Гриценко

Соратник Анатолия Гриценко по политической партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, жестоко избитый полицейскими в Виннице, после 12 дней в коме умер, не приходя в сознание.

Глава Винницкой облорганизации партии Гражданская позиция Сергей Гайструк сообщил в Facebook трагическое известие о гибели однопартийца.

"Полиция ... избила Сашу до состояния, ставшего смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяла его совесть", - написал коллега погибшего.

На инцидент отреагировал Гриценко, потребовав "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест (подозреваемого в причастности к избиению - ред.). От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - заявил Гриценко.

Как известно, Хмельницкий городской районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста полицейскому, из-за действий которого в Виннице умер соратник Гриценко. В полиции заявляют, что Комарницкий спровоцировал конфликт с полицейским и пытался вступить с ним в схватку, а затем упал и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как ранее сообщалось, убитый в начале месяца во время драки в Москве боец спецназа ГРУ (российской военной разведки) Никита Белянкин принимал участие на стороне боевиков в сражениях на Донбассе.