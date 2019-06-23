В Москве в драке убили воевавшего против Украины на Донбассе спецназовца ГРУ: опубликовано фото

Никита Белянкин / МК

Убитый в начале месяца во время драки в Москве боец спецназа ГРУ (российской военной разведки) Никита Белянкин принимал участие на стороне боевиков в сражениях на Донбассе.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал известный украинский журналист/блогер Юрий Бутусов.

"Оказывается, Белянкин принимал участие в боях на Донбассе - а конкретно в Зайцево и под Авдеевкой, на "промзоне". Очередное свидетельство, что в войне на Донбассе РФ до сих пор широко применяет "отпускников" - а проще говоря, кадровые подразделения военнослужащих, действующих под видом "ополченцев". Контактные бои в промзоне Авдеевки начались в 2016-м году, так что 24-я бригада ГРУ применялась не только в 2014-м", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Подмосковье отставной офицер ГРУ обустроил для борьбы с коллекторами бункер и изобрел.экзоскелет.