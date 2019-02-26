Исламские террористы хотели взорвать штаб-квартиру ГРУ в Москве – СМИ

26 февраля 2019, 13:00

Российским спецлужбам удалось предовратить теракты.

Боевики ИГИЛ
Боевики ИГИЛ / Reuters

ФСБ России в 2016-2017 годах предотвратила два теракта в Москве, в том числе у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, которые планировали боевики "Исламского государства".  Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Подготовкой терактов дистанционно руководил один из лидеров ИГИЛ Тоджиддин Назаров, известный как Абу-Усама Нораки, который до этого через интернет готовил теракты в Швеции и Таджикистане.

Первую группу задержанных террористов весной 2016 года организовал строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев, с другими участниками он познакомился в мечети в подмосковной Яхроме.

Летом 2016 года с ними познакомился строитель из Таджикистана Наим Махмадалиев, который связал их с Нораки. Поскольку Махмадалиев жил в бытовке на стройплощадке возле Хорошевского шоссе, те решили организовать взрыв мимо него, поскольку там часто проезжают грузовики с солдатами-срочниками, служившими в штаб-квартире ГРУ.

Они заказали необходимые детали на торговой площадке AliExpress, однако не успели собрать бомбу, поскольку их задержали 6 сентября 2016 года. Их приговорили к срокам от 14 до 19 лет, на апелляции в Верховном суде решение оставили в силе.

Вторую группу под руководством Нораки задержали в декабре 2017 года: они планировали два взрыва в день Конституции 12 декабря — на перегоне Московского центрального кольца (МЦК) между станциями "Шелепиха" и "Площадь Гагарина", а также в торговом центре "Эдельвейс" в подмосковной Балашихе. В феврале Московский окружной военный суд приговорил двух членов группы к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее террористическая организация "Исламское государство" заявила, что ее боевики устроили в российском Магнитогорске два взрыва — в жилом доме и в маршрутке.

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Москва теракт взрыв ГРУ ИГИЛ Таджикистан
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