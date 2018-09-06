В Польше хотят ввести налог на покупки на AliExpress

6 сентября 2018, 02:27

Бюджет Польши теряет огромные суммы денег от неуплаты налогов при покупках поляков в интернет-магазинах за пределами ЕС.

Польша теряет слишком большие деньги на отсутствии такого налогообложения
Польша теряет слишком большие деньги на отсутствии такого налогообложения / Reuters

Министерство финансов Польши собирается ужесточить систему, которая позволяет не платить налоги на покупки в интернете за пределами Евросоюза. Польский Минфин уже создал рабочую группу, которая занимается анализом внедрения новых решений.

Согласно неофициальной информации, по предварительным оценкам министерства, бюджет Польши теряет огромные суммы денег от неуплаты налогов при покупках поляков в интернет-магазинах за пределами ЕС. Речь идет об 1 млрд злотых (почти 270 млн долларов) в год неоплаченных НДС и пошлин, пишет Rzeczpospolita, передает Delo.ua.

"Речь не идет только о поставках ювелирных изделий и зарядных устройствах, иногда это операции действительно большого объема, и их число быстро растет", — рассказал участник логистического рынка.

Читайте такжеВ Украине налог на заграничные посылки отложили на годТаможенное законодательство Польши предусматривает налогообложение всех отгрузочных заказов, независимо от формы их подачи. Однако против изменений в e-commerce активно выступает польская почта - для нее новые формальности означают дополнительные обязательства и большие расходы.

Наряду с AliExpress, который пользуется все большей популярностью в Польше, в Китае много торговых сайтов, но ведущих, которые выполняют заказы в Европу без высоких затрат на доставку, там мало. Это, например, Gearbest, Zapals или LightInTheBox.

Каждая страна по-своему борется с отсутствием налогообложения в интернет-торговле. Так, Швеция считает, что каждая посылка из Китая содержит продукт и облагается налогом. В результате количество посылок снизилось на 20-30%.

В Украине ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде начало действовать с 1 января 2018 года.

При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро. При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ограничение безналогового ввоза товаров в Украину: не более трех посылок в месяц суммарной стоимостью 150 евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Польша Китай Интернет покупки налогообложение e-commerce
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
02:27
В Польше хотят ввести налог на покупки на AliExpress
01:54
На Филиппинах девушка на похоронах "вышла замуж" за мертвого жениха
01:18
Боевики "ДНР" разгоняют фейк о масштабном наступлении ВСУ в сентябре
00:58
В Днепровской области полиция задержала членов ОПГ "Белое братство" Видео
00:34
У депутата Верховной Рады "отжали" квартиру
05 сентября, среда
23:52
Великобритания отказалась расследовать еще 14 подозрительных смертей, связанных с РФ - The Guardian
23:27
Мария Максакова прокомментировала информацию об угрозах и подготовке на нее покушения
22:47
Денисова обратилась в ООН по поводу экологической катастрофы в оккупированном Крыму
22:30
"Ван Дамм отдыхает". Ломаченко поделился ярким снимком Видео
22:26
Умер народный артист Украины, певец Роман Майборода Видео
21:55
Отравление Скрипалей: что СМИ узнали о подозреваемых россиянах Видео
21:30
Беременная Регина Тодоренко показала фото первого поцелуя с дельфином
21:25
В Одессе стреляли в активиста - видео Видео
21:00
В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе, фото и видео с места происшествия Фото Видео
20:45
Наталья Сумская рассказала, какого наказания заслуживают гастролирующие в РФ украинцы
20:28
Евросоюз заявил о нарушении свободы слова в ситуации с доступом ГПУ к смартфону Седлецкой
20:08
В Минске на переговорах делегация Украины устроила демарш из-за смерти Захарченко
19:52
ГПУ получила доступ к звонкам еще одной журналистки
19:33
Уголовное дело по Захарченко нельзя закрывать мнение
19:28
Дело об отравлении Скрипалей. Британцы захотели созыва Совбеза ООН
19:15
"Ответка за Захарченко". В Киеве ФСБ готовит убийство вдовы Вороненкова — нардеп Видео
19:12
Ученые установили, чем полезен для здоровья регулярный секс "по любви"
18:58
РФ вооружает террористов украденным в Крыму оружием - Князев Видео
18:50
"Глаза — океан": Екатерина Варнава поделилась чувственным селфи
18:25
Синоптик предупредила, где в Украине ощутимо снизится температура Видео
18:19
На Волыни священник УПЦ (МП) отказался отпевать умершую от рака девочку
18:12
Украинцам нечего делать в России - Омелян
18:11
Грызня в "ДНР" только начинается: боевики шокированы назначением Сеньора Помидора мнение
17:50
Наталья Сумская сказала, надо ли запрещать советские фильмы Видео
17:48
"Строго по графику": Россияне начали строить "Северный поток-2" в водах Финляндии
17:47
"Никаких показаний, иначе тюрьма": стало известно, как Трампа отговаривали от встречи с Мюллером
17:24
Главу "РИА Новости Украина" Вышинского увезли на скорой прямо из суда
17:15
В Киеве выступят Стинг и Шэгги, названа дата Видео
17:03
Легендарный Александр Шовковский начал работать в сборной Украины: опубликовано видео
16:56
"Я, ты, он, она": появился тизер фильма с участием Дорофеевой и Зеленского Видео
16:50
"Приступ сильной боли": адвокат поделился плохими новостями о голодающем Балухе Видео
16:38
На Одесчине в приюте подросток насиловал детей
16:37
Олег Винник рассказал о сексе на первом свидании Видео
16:25
"Зачем строить из себя школьницу?": представитель МИД России задумалась "блеснуть знаниями" в 9-м классе
16:00
Мэй сообщила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники
15:55
Батюшка-охальник. В России священник рассказывал, как правильно смотреть порно и выбирать нижнее белье
15:52
"Непонятные сигналы": у Путина отреагировали на публикацию фото "отравителей" Скрипалей Фото
15:47
"Ваня, перестань курить траву": Дорн шокировал фанатов неординарным фото в трусах
15:35
Требовал переписать историю. На Луганщине мужчина угрожал взорвать школу
15:10
В Индии рухнул мост, есть жертвы: опубликованы фото и видео с места трагедии Фото Видео
14:49
Фотограф рассказала и показала, как делаются "откровенные" и "влюбленные" фото в соцсетях Фото
14:45
В разведке назвали причину экологической проблемы в Крыму Видео
14:34
"Харя напичкана гиалуринкой": Ани Лорак разнесли за внешний вид на фестивале в России Видео
14:21
В УЕФА прокомментировали форму украинской сборной с надписями "Слава Украине"
14:20
Синоптики спрогнозировали, в каких областях Украины будут грозы и шквалы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять