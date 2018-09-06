В Польше хотят ввести налог на покупки на AliExpress

Польша теряет слишком большие деньги на отсутствии такого налогообложения / Reuters

Министерство финансов Польши собирается ужесточить систему, которая позволяет не платить налоги на покупки в интернете за пределами Евросоюза. Польский Минфин уже создал рабочую группу, которая занимается анализом внедрения новых решений.

Согласно неофициальной информации, по предварительным оценкам министерства, бюджет Польши теряет огромные суммы денег от неуплаты налогов при покупках поляков в интернет-магазинах за пределами ЕС. Речь идет об 1 млрд злотых (почти 270 млн долларов) в год неоплаченных НДС и пошлин, пишет Rzeczpospolita, передает Delo.ua.

"Речь не идет только о поставках ювелирных изделий и зарядных устройствах, иногда это операции действительно большого объема, и их число быстро растет", — рассказал участник логистического рынка.

Читайте такжеВ Украине налог на заграничные посылки отложили на годТаможенное законодательство Польши предусматривает налогообложение всех отгрузочных заказов, независимо от формы их подачи. Однако против изменений в e-commerce активно выступает польская почта - для нее новые формальности означают дополнительные обязательства и большие расходы.

Наряду с AliExpress, который пользуется все большей популярностью в Польше, в Китае много торговых сайтов, но ведущих, которые выполняют заказы в Европу без высоких затрат на доставку, там мало. Это, например, Gearbest, Zapals или LightInTheBox.

Каждая страна по-своему борется с отсутствием налогообложения в интернет-торговле. Так, Швеция считает, что каждая посылка из Китая содержит продукт и облагается налогом. В результате количество посылок снизилось на 20-30%.

В Украине ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде начало действовать с 1 января 2018 года.

При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро. При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ограничение безналогового ввоза товаров в Украину: не более трех посылок в месяц суммарной стоимостью 150 евро.