На Харьковщине на базе отдыха дерево убило женщину, есть пострадавшие: названа причина трагедии

На Харьковщине в результате падения дерева погибла женщина / hk.npu.gov.ua

В пятницу днем, 28 июня, в поселке городского типа Старый Салтов Харьковской области на территории базы отдыха из-за порыва ветра на троих отдыхающих упало дерево, погибла женщина, а еще два человека — попали в реанимацию.

В результате падения дерева погибла 48-летняя женщина, пострадали 27-летняя женщина и 28-летний мужчина, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

В полиции добавили, что пострадавшие получили многочисленные тяжелые телесные повреждения, их доставили в реанимацию харьковской больницы. После инцидента начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Напомним, днем 27 июля в Киеве и в Киевской области бушевала непогода, в результате разгула стихии в городе Буча погиб мужчина, а еще два человека — пострадали. В столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, четыре раза — для уборки деревьев с домов, а также несколько раз — для уборки с проезжих частей.