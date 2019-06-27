Непогода на Киевщине: один человек погиб, двое - пострадали

В Киеве и области бушевала непогода / dsns.gov.ua

Днем 27 июля в Киеве и области разбушевалась непогода, которая привела к смерти одного мужчины и ранению двоих.

О последствиях шквального ветра рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, из-за падения дерева в городе Буча Киевской области погиб мужчина, еще двое пострадали.

В столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. По состоянию на 15:30, сотрудники ГСЧС совершили 42 выезда для ликвидации событий.

Спасатели ликвидировали последствия непогоды / dsns.gov.ua

Также спасатели сообщили, что на Ивано-Франковщине упало около 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий, жертв и пострадавших на территории области нет.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 27 июня в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде регионов будут грозы, в Киеве возможны град и шквалы.

Также народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в нашей стране в июле и на протяжении части августа ожидается жара.