Падение дерева на базе отдыха на Харьковщине: количество жертв возросло

На Харьковщине возросло число жертв падения дерева на базе отдыха / facebook.com/police.kharkov

Количество людей, погибших в результате падения дерева на территории базы отдыха в поселке городского типа Старый Салтов Харьковской области, возросло до двух.

В субботу, 29 июня, умерла пострадавшая 27-летняя девушка, сообщили Интерфакс-Украина в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По данным ведомства, пострадавшая скончалась в больнице.

"Девушка умерла сегодня в больнице", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что днем 28 июня Старом Салтове на территории базы отдыха из-за порыва ветра на троих отдыхающих упало дерево, погибла женщина, а еще два человека — попали в реанимацию.