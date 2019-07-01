"Окосевшие" матери ушли из дома: четыре маленькие девочки сгорели в Одесской области

В доме сгорели четыре девочки / ГСЧС

Четыре маленькие девочки заживо сгорели при пожаре частного дома в селе Черная Одесской области. Трагедия произошла сегодня, 1 июня.

О пожаре спасателям сообщили около 9 утра, уже в 9.35 огонь потушили.

По информации ГСЧС Одесской области, погибли две девочки 2017 года рождения и две девочки 2018 года.

"Матерей 2000 и 1996 года рождения на момент пожара дома не было. Они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения. Погибли две дочки 2017 и 2018 года рождения одной женщины и еще две девочки, тоже 2017 и 2018 г.р. другой матери", – уточнили спасатели.

Причины возгорания в настоящее время устанавливают.

Напомним, ранее в Одесской психбольнице вспыхнул пожар, в результате которого погибли шесть человек.