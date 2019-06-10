"Фото могут шокировать": в одесской психбольнице вспыхнул пожар, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в психбольнице, четыре жертвы / dumskaya.net

В Одессе на улице Воробьева загорелась психиатрическая больница, погибли четыре человека.

Тела погибших достали из огня, их осматривали медики, пишет Думская.

По данным издания, есть информация о большом количестве пострадавших в результате возгорания.

"…жар такой силы, что горят деревья, растущие возле больницы… в момент возгорания в здании находились несколько десятков человек", — сообщили очевидцы.

Также издание показало снимки с места происшествия и предупредило, что они могут шокировать.

Кроме того, опубликовано видео, на котором запечатлен пожар в одесской психбольнице.

Напомним, 16 апреля в Одессе в психбольнице на ул. Воробьева произошел пожар в комнате дневного стационара, оттуда огонь поднялся на крышу. Тогда в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.