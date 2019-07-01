В Тернопольской области пьяная мать избила семимесячную дочь и свалила на нее коляску

Мать побила семимесячного ребенка за то, что девочка выпадала из коляски / Facebook/gynp.ternopil

В Тернопольской области мать в состоянии алкогольного опьянения избила 7-месячную дочку.

Женщина "воспитывала" девочку за то, что она не удерживалась в коляске и выпадала из нее, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Соседи сообщили правоохранителям, что пьяная женщина пыталась усадить свою дочь в коляску, но та постоянно выпадала, и горе-мать выливала злость на малышку.

"Мать ее пыталась у него посадить, но тщетно. В результате - коляска упала на девочку. Люди попытались отобрать малыш у родственницы, но последняя не отдавала, а схватив ее, начала убегать", - сказано в сообщении.

Сумели усмирить женщину приехавшие на вызов правоохранители, отобрали ребенка и доставили в больницу. Там малышке диагностировали ушиб мягких тканей головы и подозрение на перелом костей носа.

Как оказалось, подозреваемая - уроженка Киева, 1992 года рождения. Она переехала в Тернопольскую область с мужем. Оба постоянно злоупотребляют спиртными напитками.

У супругов уже есть пятеро малолетних детей, но двое из них находятся под опекой свекрови и живут в соседней области. Пострадавшую девочку также опекунские органы передали дедушке.

Работники полиции устанавливают все детали инцидента, а матери придется отвечать в суде в соответствии со статьей 166 часть 1 УК - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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