Пассажиры носили воду ведрами: под Львовом вспыхнул поезд

Поезд загорелся во время движения / Фото: скриншот из видео

Неподалеку от села Подмонастырь Львовской области во время движения загорелся пассажирский поезд.

Один из пассажиров Александр Кирилленко сообщил в Facebook, что люди испугались и пытались бороться с огнем своими силами.

По словам очевидца, возгорание произошло на отрезке Ходоров-Львов перед остановкой возле села Подмонастырь.

"Загорелся локомотив и пассажирам пришлось его тушить самим. Огнетушители не помогли, и мужчины набирали воду в ближайшем пруде и заливали огонь. Иногда огонь даже показывался из окон", — рассказывает Кириленко.

Пожарная бригада и скорая помощь из села Биберки прибыла на место происшествия в течение 10-15 минут. Однако справиться с огнем не удавалось. Затем приехал пожарный КамАЗ из Львова и совместными усилиями пожар был ликвидирован.

"Вскоре на место происшествия прибыл другой локомотив, но задержки избежать не удалось — поезд, который должен был прибыть во Львов в 19:45, приехал на станцию в 21:32", — добавил Кириленко.

Опубликовано Александр Кириленко Вторник, 9 июля 2019 г.

Как ранее сообщалось, в Днепропетровской области во время движения загорелся пригородный поезд Днепр – Пятихатки, в вагонах которого ехало много пассажиров.