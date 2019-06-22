Под Днепром горела электричка с пассажирами: шокирующее видео

Поезд загорелся во время движения / Фото: скриншот из видео

В Днепропетровской области во время движения загорелся пригородный поезд Днепр – Пятихатки, в вагонах которого ехало много пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, жертв удалось избежать.

По данным госкомпании, инцидент произошел в 5:40 на перегоне Сухачевка - Запорожье-Каменское, неподалеку от станции, которая ранее называлась Днепродзержинск.

Причиной возгорания называют обрыв контактного провода, что спровоцировало задымление кровельного оборудования второго вагона.

В связи с происшествием поезд совершил вынужденную остановку. Очевидцы уверяют, что люди на ходу выпрыгивали из вагонов, не дождавшись полной остановки состава. Впоследствии пассажиров доставили к месту назначения другим поездом.

В Укрзализныци начали расследование чрезвычайного происшествия.

Напомним, соцсетях украинцы жалуются на адские условия в вагонах Укрзализныци из-за слишком жаркой температуры воздуха.