Россияне хвастливо рассказали, когда хотят пустить поезда по Крымскому мосту

Крымский мост / РГ

Перевозки пассажиров по ж/д части Крымского (Керченского) моста, соединившего аннексированный полуостров с Краснодарским краем, должны начаться 9-10 декабря нынешнего года.

Соответствующее сообщение опубликовало ТАСС со ссылкой на ответ и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", − заявил он.

О том, сколько приблизительно будут стоить билеты в аннексированный Крым из материковой РФ Назарян не стал говорить, упомянув лишь, что первые два поезда наверняка пройдут по машрутам Севастополь-Санкт-Петербург и Симферополь-Москва.

Напомним, ранее оценил риски разрушения Крымского моста эксперт и кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Ему вторил и авторитетный астролог Влад Росс, который предрек мосту катастрофу с массовой гибелью людей.