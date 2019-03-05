"Главное, чтобы не рухнул": эксперт пояснил, что Украине делать с Крымским мостом

Крымский мост, по мнению эксперта, представляет собой весьма шаткую конструкцию / fkutaman.ru

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что Украине необходимо снова сделать Крым частью своей территории, а затем решать проблемы с Крымским мостом.

Важно, чтобы мост выдержал нагрузку и не упал, потому что перекрытый Керченский пролив станет для акватории морей катастрофой. Такое мнение он высказал во время чата в Главреде.

"Дай Бог, чтобы мы, в первую очередь, решили проблему с Крымом. А дальше уже будем думать, что делать с мостом. Главное, чтобы этот мост не рухнул и не перекрыл Керченский пролив. Это будет большая проблема для нашей экономики и экологии морей", - сказал эксперт.

По словам Загороднего, конструкция моста очень нестабильна, поэтому полноценное железнодорожное сообщение Россия запустить по нему не сможет.

"Я думаю, что Россия не запустит на этом мосту железнодорожную ветку, потому что, скорее всего, мост нестабилен. Это – прямое подтверждение того, что Россия возобновила паромную переправу Кубань – Керчь. Они сами видят, что мост нестабилен. Главное – чтобы мост не рухнул", - подытожил аналитик.

Напомним, во время чата в Главреде Загородний заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хотел бы видеть на посту президента Украины самого себя.