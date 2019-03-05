Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Владимир Путин сам хотел бы быть президентом Украины, сообщил эксперт / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хотел бы видеть на посту президента Украины самого себя.

Все остальные варианты кандидатов в президенты нашей страны для главы РФ — предатели, рассказал аналитик на чате в Главреде.

По словам собеседника, задача российского лидера — ликвидировать Украину как государство.

"У нас даже те, кто считаются пророссийскими кандидатами, всегда защищают национальные интересы. Последний кандидат, который у нас считался совсем пророссийским, был Леонид Кучма (второй президент Украины — Ред.), но он, придя к власти, оказался ни разу не пророссийским", — отметил Загородний.

Эксперт добавил, что экс-президент "всегда довольно эффективно защищал национальные интересы Украины, и он выстроил де-факто государство".

Читайте такжеВоенный эксперт назвал новую украинскую цель Путина"Путин вообще хочет ликвидировать государство. Для него все остальные — игрушка либо попытка сыграть против него или раскачать ситуацию", — заявил аналитик.

Загородний утверждает, что любой следующий президент Украины будет проукраинским. "Любой! Потому что он будет понимать простые вещи: первая — у нас есть армия, вторая — вооруженный народ. Дальше можно даже не продолжать…", — сказал эксперт.

"Любой, кто бы ни стал президентом, будет понимать, чем могут лично для него закончиться его игрушки в раскаленной войной стране. Страна не распадется, ничего такого не будет. Просто кому-то отобьют голову. И так, если парочке людей отобьют голову, власть будет осознавать, что все, дальше не надо рисковать", — добавил он.

Ранее российский социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман сообщил, что уже понятна стратегия Кремля по выборам в Украине — власти РФ не собираются поддерживать какого-то одного удобного кандидата, но попытаются дискредитировать, а лучше вообще сорвать избирательный процесс.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук говорила, что в Украине насчитывается более 29 млн избирателей.