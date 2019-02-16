Главная цель Путина на выборах в Украине

Путин хочет сорвать выборы в Украине / Reuters

Становится понятна стратегия Кремля на выборах в Украине. Это не поддержка какого-то одного удобного кандидата, но попытка дискредитировать, а лучше вообще сорвать выборы.

Владимиру Путину в принципе сейчас не нужен легитимный президент в Украине. Ему необходимо ввергнуть страну в хаос, дискредитировать украинскую демократию перед западными партнерами. Российская пропаганда давно твердит, что Украина - несостоявшееся государство. Все свои ресурсы Кремль бросит на то, чтобы на ближайших выборах подтвердить этот тезис.

Читайте такжеПосле победы на выборах Порошенко превратится в ПутинаПутину нужны массовые беспорядки и столкновения в ходе выборов, вызванные обвинениями в давлении на избирателей и фальсификациях. А еще лучше - отмена президентских выборов или их второго тура.

Доверие к украинским властям со стороны Запада было бы таким образом серьезно подорвано, не говоря уже о расколе в самом украинском обществе.

Кремль будет пытаться сделать всё, чтобы Украина вышла из избирательного процесса расколотой и лишенной международной поддержки. В этом случае ее легко будет сожрать.

Надеюсь, что этот план реализовать не удастся. Но понимать его надо, предупрежден - значит вооружен.