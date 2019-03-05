Эксперт назвал главные провалы Порошенко на посту президента

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Главным провалом Петра Порошенко на посту президента стало чрезмерное "увлечение" кредитами Международного валютного фонда (МВФ) и экономическая политика в целом.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

"В Украине нужно проводить экономическую политику, основанную на экономическом национализме. Не было сделано основательных шагов по борьбе с коррупцией. Это - главные провалы, которые, скорее всего, будут стоить Порошенко президентского кресла", - считает Загородний.

При этом, по его словам, вокруг Порошенко "много надуманного".

"Просто потому что он - власть. Власть всегда и во всем виновата, даже если не имела к этому отношения. Муж запил - виноват президент, девушка бросила - виноват президент... Наши люди слишком многое связывают с властью", - добавил эксперт.

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Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.