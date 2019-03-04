"Сушняк?" В Сети потроллили Порошенко с 5-литровой бутылью воды

Президент Украины Петр Порошенко

Во время визита президента Петра Порошенко в Одессу, главу государства сфотографировали со стоящей рядом с ним 5-литровой бутылью.

Так, Порошенко принял участие в заседании Совета регионального развития Одесской области. В это время главу государства запечатлели со стоящей рядом с ним бутылью воды.

В соцсетях пользователи шутят, что это может быть связано "с похмельем".

"Сушняк?" "С похмельем не шутят", "Шо б вы понимали! Он воду заряжает!" "Перепил накануне, теперь нужно много воды", - шутят в Сети.

Некоторые выразили мнение, что в бутыли не вода, а "одеколон питьевой" или "чистейший спирт".

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.