"Надо потерпеть, пока Омелян запустит гиперлуп": пассажиры УЗ плачутся из-за вагонов-"доменных печей"

Пассажиры Укрзализныци плачутся из-за вагонов-"доменных печей" / cfts.org.ua

В соцсетях украинцы жалуются на адские условия в вагонах Укрзализныци.

К примеру, жительница Северодонецка Яна Притуляк рассказала, как в ее вагоне не работал кондиционер – хотя внутри было +40 градусов, а окна не открываются. Речь идет об ИнтерСити сообщением Киев-Херсон.

"Я выбирала поезд номер 20 за его хваленый комфорт и удобство по времени (он ночной). Каково же было мое удивление (и не только мое, всего 3 вагона) когда нам сказали, что кондиционер включится только на скорости более 60 км, мы едем уже полтора часа, кондиционер не реагирует, и это в вагоне, в котором отсутствуют окна (в вагоне +40)", — написала она в Facebook.

А житель Киева Марьян Панько описал условия в купейном вагоне, билеты на который стоят 670 грн.

Читайте такжеЧетыре вековых рекорда температуры: синоптик назвала дату отступления жары в Украине"Туалет не работает (оба), кондиционер не работает. В вагоне как в доменной печи!!!" Еще в двух вагонах похожая ситуация… Сколько и какое нужно иметь здоровье, чтобы после такой поездки еще что-то решать в городе в течение дня!?" – возмутился парень.

В комментариях люди пишут: "Укрзализница как всегда думает об удобствах своих кабинетов, а не о людях, которые работают на них. Они знают, что на место одних придут другие за копеечную зарплату. Можно пользоваться людьми, а вдруг с человеком что случится – скажут: личная неосторожность", "Жалобы на пид@расов практически не действуют", "Осталось потерпеть немного: сразу как Омелян запустит гиперлуп, то сразу и починят туалеты с кондиционерами!" и т.п.

Ранее Укрзализныця предупредила о возможных сбоях при покупке билетов через онлайн-систему. Сайт ведомства не выдерживает нахлынувший поток клиентов.