Укрзализныця предупредила о возможных сбоях при покупке билетов через онлайн-систему

Укрзализныця предупредила о сбоях в работе сайта по покупке билетов / УНИАН

В онлайн-системе продажи билетов Укрзализныци происходят временные сбои.

Причиной тому является большой наплыв желающих приобрести билеты, и такую нагрузку едва выдерживает сайт, передает пресс-служба УЗ.

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможные временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - сказано в сообщении.

Ранее Укрзализныця попала в новый скандал.