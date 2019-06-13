Укрзализныця предупредила о возможных сбоях при покупке билетов через онлайн-систему

Сайт ведомства не выдерживает нахлынувший поток клиентов.
В онлайн-системе продажи билетов Укрзализныци происходят временные сбои.
Причиной тому является большой наплыв желающих приобрести билеты, и такую нагрузку едва выдерживает сайт, передает пресс-служба УЗ.
"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможные временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - сказано в сообщении.
Ранее Укрзализныця попала в новый скандал.