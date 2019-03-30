Укрзализныця отчиталась о повышении тарифов и пообещала не останавливаться

вагони, Укрзалізниця / УНИАН

В субботу, 30 марта, тарифы Укрзализныци на железнодорожные перевозки были проиндексированы на 14,2%.

"Индексация с 30-го марта тарифов на грузовые перевозки - это первый этап на пути к введению постоянно действующей модели автоматической индексации тарифов на индекс цен производителей промышленной продукции. Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана Укрзализныцей совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года", - рассказал директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев.

Он подчеркнул, что тариф на грузовые перевозки проиндексирован на уровень индекса цен производителей промышленной продукции впервые в истории, что справедливо по отношению как к Укрзализныце, так и к грузоотправителям.

В сообщении отмечается, что следующим шагом на пути совершенствования тарифной политики в компании считают введение автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

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"Сегодня уже не стоит вопрос о целесообразности введения автоматической индексации тарифов. Остается только решить, в какие сроки это будет сделано, поскольку общая система тарифообразования, как обсуждалось на совещании в Государственной регуляторной службе Украины, будет разработана "Укрзализныцей" совместно с участниками рынка и государственными органами до 1 июля 2019 и должна устранить все несовершенства существующей системы", - подчеркнул Рязанцев.

Он также добавил, что со своей стороны "Укрзализныця" уже предложила участникам рынка регулярную ежеквартальную индексацию по фактическим изменениям индекса цен производителей промышленной продукции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Укрзализныця с 1 апреля повысит тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13-21%.